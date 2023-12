All In! Games Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) der All! Games-Aktie liegt bei 71,05, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei All! Games eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die All! Games-Aktie ein Durchschnitt von 1,54 PLN für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,57 PLN, was einen Unterschied von +1,95 Prozent darstellt und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die All! Games-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an zehn Tagen dominieren. Dadurch wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, ebenso wie die verstärkten Diskussionen über positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.