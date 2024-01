All In! Games Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmung unter den Anlegern für All! Games ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsäußerungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die All! Games-Aktie. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Hinweise auf Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich All! Games gab es in den letzten vier Wochen nicht. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie in der Nähe des Durchschnitts der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine ähnliche Bewertung, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die All! Games-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren.