All In! Games Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für All! Games betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 22,95 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI beträgt 44,55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert All! Games interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat deutlich abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde All! Games von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der All! Games-Aktie von 1.665 PLN mit einer Entfernung von +6,05 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal. Der GD50 liegt bei 1,57 PLN, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der All! Games-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.