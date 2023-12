All In! Games Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index (RSI) für die All! Games-Aktie zeigt einen Wert von 92 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 57,05, was als neutral eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung für All! Games.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was das positive Stimmungsbild weiter unterstreicht.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für All! Games in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 1,54 PLN für den Schlusskurs der All! Games-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,525 PLN, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält All! Games daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

