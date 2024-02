All American Sportpark Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Global Acquisitions Corporatio wird mit einem Wert von 100 als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 65,45 bewertet und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde die Global Acquisitions Corporatio von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Beiträge in den letzten beiden Wochen. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Auf Grundlage dieser Informationen wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Global Acquisitions Corporatio derzeit bei 0,27 USD verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,33 USD liegt und somit einen Abstand von +22,22 Prozent aufweist. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 0,39 USD, was einer Differenz von -15,38 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Global Acquisitions Corporatio liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent für die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.