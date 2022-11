Alkoholfreie Weine im Trend / Themenpark World of Zero auf der ProWein 2023

Düsseldorf (ots) -Ein aktuelles Trendthema mit einigem Potenzial sind alkoholfreie Weine - und das nicht nur in Deutschland. Erst kürzlich ging durch die internationalen Medien, dass Popstar Kylie Minogue unter der gleichnamigen Marke ihren ersten alkoholfreien Rosé Schaumwein auf den Markt bringt. Ab sofort wird er u.a. in den britischen Tesco-Supermärkten verkauft. Auch in der Gastronomie spielt "Zero" zunehmend eine große Rolle. Ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein und ein geändertes Konsumverhalten bei der Generation "Z", also der 26- bis 37-Jährigen, sind die wesentlichen Gründe für diesen Trend. Noch liegt der Marktanteil alkoholfreier Weine bei unter 1 Prozent, der alkoholfreier Sekte bei rund fünf Prozent - das entsprechende Angebot von Weingütern, Winzergenossenschaften und Handelskellereien wird nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) in Zukunft aber deutlich zulegen.Mit der "World of Zero" greift die ProWein, die weltweit größte und bedeutendste Fachmesse für Weine und Spirituosen, diesen Trend auf und bereitet ihm eine Bühne. Waren bisher die alkoholfreien Produkte an den Ständen der entsprechenden Produzenten bzw. Im- und Exporteure in allen 13 Messehallen verteilt, werden sie nun schwerpunktmäßig auf einer Fläche in Halle 1 konzentriert präsentiert. So sind in der "World of Zero" Schlumberger, Peter Riegel, Schloss Wachenheim, Kolonne Null aus Berlin oder die Manufaktur Jörg Geiger vertreten, um einige Beispiele zu nennen. Komplettiert wird die "World of Zero" mit der Verkostungszone im Zentrum der Themenwelt.Aktuelle Informationen zur ProWein ebenso wie Presse-Fotomaterial sind unter www.prowein.de zu finden; weitere Informationen zu alkoholfreien Weinen unter: https://www.deutscheweine.de/wissen/wein-mehr/entalkoholisierte-weine/. (https://www.deutscheweine.de/wissen/wein-mehr/entalkoholisierte-weine/)Pressekontakt:ProWein:Christiane Schorn: Tel.: 0211/4560 -991E-Mail: SchornC@messe-duesseldorf.deMonika Kissing: Tel.: 0211/4560 -543E-Mail: KissingM@messe-duesseldorf.deOriginal-Content von: ProWein, übermittelt durch news aktuell