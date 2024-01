Alkermes Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Dividendenrendite von Alkermes liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Bewertung für Alkermes abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 33,25 USD, was einem potenziellen Anstieg um 17,91 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Alkermes eine Rendite von 21,37 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite von Alkermes mit 8,98 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alkermes liegt derzeit bei 22, was bedeutet, dass die Börse 22 Euro für jeden Euro Gewinn von Alkermes zahlt. Dies ist 79 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 104. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.