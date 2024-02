Alkermes Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Alkermes ist derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,57 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (25,8 EUR) um +5,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 24,94 EUR zeigt eine Abweichung von +3,45 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Gut".

Die Stimmung rund um die Aktien von Alkermes wird auch positiv eingeschätzt. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Alkermes untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Alkermes diskutiert. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine positive Tendenz. Die Anzahl der Beiträge zu Alkermes war in letzter Zeit sehr aktiv, was zu einer positiven Stimmungsbewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Alkermes weist auf ein positives Bild hin. Somit erhält die Aktie von Alkermes bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Alkermes bei 21,76, was unter dem Branchendurchschnitt von 115,95 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.