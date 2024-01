Alkermes Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Analysten bewerten die Aktie von Alkermes auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 33,25 USD, was einer Erwartung von 18,12 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 28,15 USD liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

In der technischen Analyse wird die Alkermes derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 28,5 USD, was einer Abweichung von -1,23 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (28,15 USD) entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 25,96 USD, was einer Abweichung von +8,44 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Alkermes zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine gleichbleibende Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In den Social Media Diskussionen waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Alkermes. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung der Aktie von Alkermes basierend auf den Analystenbewertungen, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Buzz in den Social Media Diskussionen.