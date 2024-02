Alkermes Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Alkermes-Aktie wird als unterbewertet angesehen

Die Aktie von Alkermes weist ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,53 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 101,34 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Bereich "Gesundheitspflege" konnte die Alkermes-Aktie eine Rendite von 7,34 Prozent erzielen, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Biotechnologie", die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,08 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Alkermes mit 17,42 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Alkermes-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Alkermes-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt über den trendfolgenden Indikatoren liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 24,59 USD, während der letzte Schlusskurs bei 29,8 USD liegt, was einer Abweichung von +21,19 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 25,06 USD über dem letzten Schlusskurs von 29,8 USD, was einer Abweichung von +18,91 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Alkermes-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.