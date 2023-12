Alkemy Capital Investments Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Alkemy Capital Investments. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass Alkemy Capital Investments derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75, dass Alkemy Capital Investments überkauft ist und somit auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Alkemy Capital Investments in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um Alkemy Capital Investments gemessen. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Alkemy Capital Investments auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Alkemy Capital Investments von 107,5 GBP mit einer Entfernung von -32,65 Prozent vom GD200 (159,61 GBP) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 123,73 GBP, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Somit wird der Kurs der Alkemy Capital Investments-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.