Alkami Technology Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Alkami aktuell mit dem Wert 29,13 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Gut". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 39. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Alkami. Es gab insgesamt vier positive und ein negative Tage. An neun Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Alkami daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Alkami von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Alkami erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alkami vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 19,63 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -19,6 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 24,41 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Schlecht"-Empfehlung dar. Alkami erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Neutral"-Bewertung.

Alkami lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Alkami in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".