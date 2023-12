Alkami Technology Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Alkami-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 8 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 19,63 USD, was einem Abwärtspotenzial von -20 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Alkami eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Alkami-Aktie liegt bei 21,28, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Alkami-Aktie somit als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Alkami-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.