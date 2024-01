Alkami Technology Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Alkami-Aktie stattgefunden. Davon waren 8 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Alkami-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Alkami. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 19,63 USD, was einem Abwärtspotenzial von -13,96 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 22,81 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Alkami somit ein "Neutral"-Rating in diesem Analysebereich.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Alkami beträgt 92,27, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung des RSI.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Alkami-Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 22,81 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 17,03 USD liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Wert von 22,01 USD ähnlich hoch liegt. Insgesamt wird die Alkami-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.