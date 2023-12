Alkaline Water Aktie: Das kann keiner glauben

Die Alkaline Water-Aktie wird derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Getränkesektor. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung vonseiten der Redaktion. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung rund um eine Aktie verstärken oder verändern. Bei Alkaline Water wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei Alkaline Water liegt der RSI bei 71,05, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 53,14 bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Einschätzungen in den sozialen Medien und in der Anlegergemeinschaft zeigen ebenfalls eine negative Tendenz. In den letzten Tagen war die Stimmung überwiegend negativ, und auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend als negativ wahrgenommen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Alkaline Water daher von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.