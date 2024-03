Alkaline Water Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Aktie von Alkaline Water eine neutrale Bewertung. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist. Für den RSI25, der die letzten 25 Tage misst, ergibt sich ein Wert von 55,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei einer Dividendenrendite von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Getränkebranche kann eine Investition in die Aktie von Alkaline Water einen geringeren Ertrag von 8,22 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 0,6 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,001 USD, was einem Abstand von -99,83% zur GD200 entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,11 USD ergibt sich eine negative Differenz von -99,09%, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der technischen Analyse als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Alkaline Water zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis des Relative Strength Index, während die Dividendenpolitik, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz der Aktie allesamt als "Schlecht" eingestuft werden.