Alkaline Water Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von Alkaline Water liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Getränkeindustrie einen geringeren Ertrag um 3,8 Prozentpunkte bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende des Unternehmens und einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Alkaline Water eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen vor allem positive Themen und an vier Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Alkaline Water liegt derzeit bei 76,47 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Alkaline Water-Wertpapier damit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Alkaline Water derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,04 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,262 USD um -74,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von -2,96 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.