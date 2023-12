Alithya Aktie: Pleite oder Chance?

Im vergangenen Jahr haben Analysten 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen für Alithya abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die jüngsten Bewertungen für die Aktie spiegeln diese Einschätzung wider, da die durchschnittliche Empfehlung für Alithya im letzten Monat ebenfalls "Gut" lautet (1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 2,93 CAD, was einem möglichen Anstieg um 113,5 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,37 CAD) entspricht. Auf Basis dieser Informationen erhält die Alithya-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Alithya liegt derzeit bei 100 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt einen Wert von 79,49 und bestätigt ebenfalls eine überkaufte Situation, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für den 25-Tage-RSI führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt Alithya eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.

Im fundamentalen Bereich weist Alithya derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 223 auf, was bedeutet, dass die Börse 223,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Alithya zahlt. Dies ist 468 Prozent mehr als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "IT-Dienstleistungen" liegt der durchschnittliche KGV-Wert momentan bei 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält.