Alithya Aktie: Käufer sollten sich sputen!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Alithya-Aktie bei 2,1 CAD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 1,86 CAD, was einem Unterschied von -11,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,75 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber lag (+6,29 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt wird Alithya daher für die einfache Charttechnik neutral bewertet.

Was das Stimmungsbild betrifft, konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf der Tendenz hin zu besonders positiven Themen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spielte ebenfalls eine wichtige Rolle, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien dominierten und sich der Meinungsmarkt mit den positiven Themen rund um Alithya beschäftigte. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie hat die Alithya-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,6 Prozent erzielt, was 14,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -6,28 Prozent, wobei Alithya aktuell 11,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.