Alira Health beschleunigt globales Wachstum und sichert sich zusätzliche Kapitalzufuhr in Höhe von 58 Millionen Dollar

Framingham, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Hin zur Aufnahme einer Partnerschaft mit Patienten zur Demokratisierung der biowissenschaftlichen ForschungAlira Health (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3751488-2&h=40544198&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3751488-2%26h%3D460273042%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alirahealth.com%252F%26a%3DAlira%2BHealth&a=Alira+Health), ein globales Unternehmen für Gesundheitsberatung, klinische Forschung und Technologie, gab bekannt, dass es sich eine zusätzliche Kapitalspritze in Höhe von 58 Millionen US-Dollar gesichert hat und damit seine Position als weltweit führendes Unternehmen bei der Humanisierung der Gesundheitsversorgung weiter ausbaut. Diese Investition beschleunigt die Bereitstellung von patientenorientierten, technologiegestützten Gesundheitslösungen durch Alira Health.Alira Health konzentriert sich auf neue Möglichkeiten, die in den Vereinigten Staaten durch Bundesvorschriften zur Verhinderung der Sperrung elektronischer Gesundheitsinformationen (EHI) im Rahmen des 21st Century Cures Act in Kraft getreten sind. Dies ermöglicht es den Patienten, ihre eigenen Daten zu besitzen und zu kontrollieren, und wird als entscheidender Faktor für die Fähigkeit der Patienten angesehen, sich auf neue Art und Weise an der Gesundheitsversorgung zu beteiligen. In einem Interview mit Patient Engagement HIT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3751488-2&h=941867350&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3751488-2%26h%3D3223568141%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpatientengagementhit.com%252Fnews%252Ftripathi-patient-data-access-about-culture-not-compliance%26a%3Dinterview%2Bwith%2BPatient%2BEngagement%2BHIT&a=Interview+mit+Patient+Engagement+HIT) erklärte Micky Tripathi, der Leiter des US Office of the National Coordinator for Health IT (ONC), dass „der Zugang zu Patientendaten im Rahmen des 21st Century Cures Act ein erster Schritt zum Aufbau einer Kultur der Patientenbeteiligung ist."„Mit dem Cures Act, der Patienten den Zugang zu ihren eigenen Daten ermöglicht, ist Alira Health gut positioniert und hat erheblichen Rückenwind, da wir uns seit Jahren auf diesen wichtigen Paradigmenwechsel vorbereitet haben", so Gabriele Brambilla (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3751488-2&h=4251957445&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3751488-2%26h%3D437070335%26u%3Dhttps%253A%252F%252Falirahealth.com%252Fteam-member%252Fgabriele-brambilla%252F%26a%3DGabriele%2BBrambilla&a=Gabriele+Brambilla), CEO und Mitgründerin von Alira Health. „Wir verfolgen unsere erfolgreiche Strategie, ein Anbieter von patientenzentrierten Lösungen zu werden, der innovative Technologien einsetzt, um klinische und reale Daten direkt von Patienten zu erfassen, die die Entwicklung neuer Medikamente und Geräte maßgeblich beeinflussen. Unsere Investoren freuen sich, unsere Vision zu teilen und uns bei unserer Mission zu unterstützen, das Leben eines jeden Patienten positiv zu beeinflussen."„Wir bei Alira Health sind bereit für diese revolutionäre neue Welt, in der die Patienten Eigentümer ihrer Daten sind und die Möglichkeit haben, nicht nur ihre eigene Gesundheit zu verbessern, sondern auch dazu beizutragen, die Gesundheit anderer zu verbessern und medizinische Probleme zu lösen", sagt Benjamin Chambon, CCO und Mitbegründer von Alira Heath. „Patientendaten werden den Weg des Patienten für Life-Science-Unternehmen klarer darstellen und die Richtung von Forschung und Entwicklung vorgeben. Das Ergebnis wird die Demokratisierung der biowissenschaftlichen Forschung sein."Alira Health hat in zwei von Creadev geleiteten Finanzierungsrunden 35 Millionen Dollar im Jahr 2021 und 40 Millionen Dollar im Jahr 2022 erhalten.Informationen zu Alira HealthAlira Health ist ein weltweit tätiges Beratungs- und klinisches Forschungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften in Partnerschaft mit den Patienten durch innovative Technologien und fachkundige Beratung zu humanisieren. Von der Entwicklung bis zur medizinischen Versorgung ergänzt Alira Health die Expertise seiner Pharma-, Biotech- und MedTech-Kunden mit einem umfassenden Spektrum an Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen. Weitere Informationen: www.alirahealth.com

Pressekontakt:John McLaughlin,John.Mclaughlin@alirahealth.com