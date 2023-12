Alior Bank Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen eher neutrale Bewertungen zu Alior Bank in den sozialen Medien abgegeben, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alior Bank beläuft sich auf 50, was eine neutrale Bewertung ergibt. Auch der RSI25 kommt auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2,07 USD liegt, was auch dem aktuellen Kurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt ebenfalls bei 2,07 USD, was erneut zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Gesamtbewertung lautet daher auch hier "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie von Alior Bank ergibt sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie von Alior Bank bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".