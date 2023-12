Alior Bank Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Aktie der Alior Bank zeigt, dass sie derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Alior Bank-Aktie beträgt 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 ebenfalls neutral. Somit erhält die Analyse der RSIs ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Alior Bank ist insgesamt eher neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren. In den vergangenen Tagen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Stimmungsbild und der Buzz um die Alior Bank haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt. Daher wird auch in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Neutral" vergeben.

Insgesamt lässt die technische Analyse und die Bewertung der Anleger-Stimmung auf ein neutrales Gesamtbild der Alior Bank-Aktie schließen.