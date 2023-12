Alior Bank Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken neutral, wie die Anleger berichten. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit der Alior Bank diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Eine technische Analyse ergibt, dass die Alior Bank derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Anhand des gleitenden Durchschnittskurses verläuft der GD200 des Wertes bei 2,07 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (2,07 USD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage, GD50, liegt bei 2,07 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses selbst von 0 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Alior Bank liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist. Daher wird auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Stimmung rund um die Aktie von Alior Bank wurde sowohl anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch anhand der Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Alior Bank wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Alior Bank bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".