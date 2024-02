Alinco Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Aktie von Alinco wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 1025,74 JPY bewertet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1046 JPY (+1,98 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe den letzten Schlusskursen und erhalten daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungsänderung der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat unauffällig, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung und die diskutierten Themen neutral waren, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Alinco-Aktie sowohl für den RSI7 (42) als auch für den RSI25 (50,68) eine "Neutral"-Empfehlung. Daraus resultiert ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Alinco-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler und Social-Media-Sicht.