Alinco Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Alinco-Aktie ergibt interessante Einblicke in ihre Performance. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 2,5 als überverkauft gilt, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage wird ein RSI-Wert von 41 ermittelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis und insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die technische Analyse des Durchschnitts des Schlusskurses der Alinco-Aktie für die letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 1022,31 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1034 JPY weicht um +1,14 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Alinco war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die aktuelle Stimmung der Anleger führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie.

Auch das langfristige Stimmungsbild zeigt eine neutrale Bewertung für die Alinco-Aktie, basierend auf der mittleren Aktivität der Diskussionen und der kaum veränderten Stimmungsrate.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Alinco-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden und dem Anleger-Sentiment.