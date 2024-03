Alinco Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert dieses auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Alinco liegt bei 61,76, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 45,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Alinco derzeit bei 1030,36 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1036 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +0,55 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1048,58 JPY, was einer Distanz von -1,2 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen über Alinco in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. Die Mehrheit der Themen rund um den Wert waren neutral, ohne ausschlaggebend positive oder negative Tendenzen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Alinco haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Alinco daher in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.