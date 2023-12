Alimera Sciences Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Aktie der Alimera Sciences als neutral. Der RSI7 beträgt 38,64 und der RSI25 liegt bei 38,26, was zu einer Gesamteinstufung als neutral führt.

Die Stimmung bezüglich Alimera Sciences hat sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten größtenteils positiv bewertet, mit einem Kursziel von durchschnittlich 9 USD. Dies entspricht einer erwarteten Kursentwicklung von 131,96 Prozent und führt zu einer Gesamteinschätzung als "gut".

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale, wie eine Abweichung des aktuellen Kurses von +33,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und eine Abweichung von +12,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch in der technischen Analyse eine positive Bewertung.