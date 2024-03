Alimera Sciences Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Alimera Sciences liegt der RSI bei 27,63, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 43 für die Alimera Sciences, was als neutral betrachtet wird und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Alimera Sciences-Aktie sind alle 1 Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, und aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 9 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 113,78 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut".

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Aktie von Alimera Sciences zeigt eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Alimera Sciences weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alimera Sciences-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,39 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,21 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,77 USD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Alimera Sciences-Aktie für die technische Analyse somit mit einem "Gut"-Rating versehen.