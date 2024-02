Alimera Sciences Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Alimera Sciences wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt kann die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft werden.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Alimera Sciences insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" war. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 164,71 Prozent, basierend auf dem Durchschnitt der Kursprognose von 9 USD für das Wertpapier (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 3,4 USD). Daher wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass Alimera Sciences derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3,23 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,4 USD) um +5,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,84 USD, was einer Abweichung von -11,46 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 77,11, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,83, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Alimera Sciences, basierend auf der Anleger-Stimmung, den Analystenbewertungen, der technischen Analyse und dem Relative Strength-Index.