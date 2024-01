Alimentation Couche-Tard ist zurück!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was sich auch auf die Einschätzungen für Aktien auswirken kann. Bei Alimentation Couche-tard wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer insgesamt negativen Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 70,17 CAD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 78,07 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 76,79 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Alimentation Couche-tard auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Alimentation Couche-tard hat ein KGV von 19,13, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 42,73. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung wurde ebenfalls analysiert und ergab, dass in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Themen in den sozialen Medien zu Alimentation Couche-tard besprochen wurden. Dennoch wurden auch 4 negative Signale gefunden, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.