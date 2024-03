Alimentation Couche-Tard Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Alimentation Couche-tard-Aktie ist insgesamt positiv, mit 11 "Gut" und keiner "Schlecht"-Bewertung. Im vergangenen Monat gab es 8 positive Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 87,55 CAD, was einer potenziellen Performance von 12,57 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Alimentation Couche-tard beträgt derzeit 0,85 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,72 Prozent liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Alimentation Couche-tard. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Alimentation Couche-tard-Aktie derzeit 4,95 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Alimentation Couche-tard von den Analysten eine positive Bewertung, während die Dividendenrendite als neutral eingestuft wird. Die Anlegerstimmung ist gut, während die technische Analyse eine neutrale Einschätzung ergibt.