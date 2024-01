Alimentation Couche-Tard Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der Alimentation Couche-tard-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 22, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Alimentation Couche-tard-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier auf Basis des RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Alimentation Couche-tard ein "Gut"-Rating.

Im vergangenen Jahr erhielt die Alimentation Couche-tard-Aktie insgesamt 10 Analystenbewertungen, von denen 10 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 85 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 8,93 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Alimentation Couche-tard als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,13 insgesamt 55 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".