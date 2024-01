Alimco Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ambu":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Beziehung gesetzt werden. Der RSI ist ein technischer Indikator, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Alimco wird anhand des 7-Tage-RSI, der derzeit bei 50 Punkten liegt, und des 25-Tage-RSI bewertet. Beide RSI-Werte zeigen an, dass die Alimco-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Alimco neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Alimco haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Alimco als "Neutral" bewertet, da er sich sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50 in neutraler Entfernung befindet.

Insgesamt wird die Alimco-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen als "Neutral" bewertet.