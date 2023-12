Alimak Hek AB Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse zeigt, dass die Alimak-Aktie derzeit 7,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, +4,82 Prozent, was zu einer neutralen langfristigen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alimak-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 57, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis führt zu einer neutralen Einstufung (Wert: 42,26). Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Alimak nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion wurden als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Alimak eher neutral diskutiert, wobei positive Themen an vier Tagen überwogen und negative Themen an drei Tagen dominierend waren. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Alimak-Aktie sowohl auf Basis der technischen Analyse als auch des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.