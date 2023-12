Alimak Hek AB Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Alimak-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 73,62 SEK verzeichnet, was zu einem aktuellen Schlusskurs von 78,5 SEK führt, was einer positiven Abweichung von 6,63 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 70,96 SEK unter dem aktuellen Schlusskurs von 78,5 SEK, was einer positiven Abweichung von 10,63 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Alimak-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alimak-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 75, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt eine Überverkauftheit an, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, weshalb die Bewertung der Aktie auf dieser Stufe ebenfalls "Neutral" ausfällt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit grünen Werten an sieben Tagen und neutralen Werten an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Alimak diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.