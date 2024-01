Alimak Hek AB Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Alimak wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,24 Punkten, was darauf hinweist, dass Alimak überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Alimak weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Alimak-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Alimak derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 74,96 SEK, während der Kurs der Aktie bei 85,8 SEK liegt, was einer Abweichung von +14,46 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 77 SEK zeigt eine Abweichung von +11,43 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Bild von Alimak wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit wird der Aktie von Alimak bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeschrieben.