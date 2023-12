Aligos Therapeutics Inc Aktie: Das war nur der Anfang!

In den letzten vier Wochen wurde bei Aligos Therapeutics eine positive Veränderung der Stimmungslage festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert. Auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 2, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich zum RSI der letzten 25 Tage, der bei 43,18 liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Aligos Therapeutics nach der RSI-Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aligos Therapeutics bei 0,7 USD liegt, was einer Entfernung von -23,08 Prozent vom GD200 (0,91 USD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,67 USD, was zu einem neutralen Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Bewertung des Aktienkurses von Aligos Therapeutics, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.