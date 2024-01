Aligos Therapeutics Inc Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Aligos Therapeutics hat in den letzten Wochen eine negative Stimmungsveränderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild führt. Der Kurs liegt derzeit bei 0,664 USD und ist damit -0,9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -26,22 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index, RSI, liegt bei 34,32 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Sentiment war zuletzt überwiegend positiv, allerdings haben sich in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um Aligos Therapeutics breitgemacht, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild hat sich eine deutliche Veränderung hin zum Negativen gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch stärker, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Aufmerksamkeit führt. Zusammenfassend erhält Aligos Therapeutics daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".