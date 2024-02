Aligos Therapeutics Inc Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Stimmung und die Diskussionen über die Aligos Therapeutics-Aktie haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Anleger waren zunehmend pessimistisch gestimmt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es jedoch keinen signifikanten Anstieg oder Abfall, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie (0,65 USD) im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,84 USD) um 22,62 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,68 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 68,87 und der RSI25 bei 64,93, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments in Bezug auf die Aligos Therapeutics-Aktie.