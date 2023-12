Aligos Therapeutics Inc Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Aligos Therapeutics-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Aligos Therapeutics auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In Bezug auf die Aktie von Aligos Therapeutics zeigt die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Wert für Aligos Therapeutics.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Aligos Therapeutics derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -37,1 Prozent bzw. -13,97 Prozent, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ist daher die Stimmung hinsichtlich der Aligos Therapeutics-Aktie als "Schlecht" einzustufen.