Aligos Therapeutics Inc Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Diskussionen über Aligos Therapeutics in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aligos Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,89 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,71 USD weicht um -20,22 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,67 USD, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,97 Prozent). Kurzfristig ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Aligos Therapeutics. Zusammenfassend erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von Aligos Therapeutics, so beträgt dieser aktuell 57,22 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 48,28. Somit wird die Aktie für beide RSI-Werte als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Aligos Therapeutics in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.