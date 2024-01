Aligos Therapeutics Inc Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der Aligos Therapeutics-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 39, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 47,04) zeigt auch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Aligos Therapeutics also ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,89 USD für den Schlusskurs der Aligos Therapeutics-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,74 USD, was einem Unterschied von -16,85 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (0,67 USD) liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern abgegeben wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt lässt die Analyse der verschiedenen Indikatoren für Aligos Therapeutics auf ein "Neutral"-Rating schließen.