Aligos Therapeutics Inc Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Aligos Therapeutics in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Aligos Therapeutics war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Aligos Therapeutics im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Aligos Therapeutics, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aligos Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,84 USD lag. Der letzte Schlusskurs (0,642 USD) weicht somit -23,57 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,68 USD (-5,59 Prozent) eine negative Tendenz, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Aligos Therapeutics zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Aligos Therapeutics insgesamt mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.