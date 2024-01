Alignvest Acquisition II Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Sagicor-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5,07 CAD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 6,48 CAD, was einem Unterschied von +27,81 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,99 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +8,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Sagicor-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sagicor-Aktie also ein "Schlecht"-Rating hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength-Index, RSI, liegt bei 20,43, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25 von 32,58 führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Sagicor in den sozialen Medien berichtet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher ermöglicht die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.