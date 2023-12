Alignment Healthcare LLC ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Avista":

Die Analysten haben Alignment Healthcare bewertet und sind der Meinung, dass die Aktie insgesamt ein "Gut" verdient hat. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 3 positiv, 1 neutral und 0 negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 53,06 Prozent entspricht. Trotzdem gab es im letzten Monat keine neuen Updates von Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten Wochen überwiegend positiv. An überwiegend positiven Tagen erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Alignment Healthcare-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem der letzten 50 Handelstage liegt. Daher erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 53,28, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist jedoch auf eine überverkaufte Situation hin und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wurden Alignment Healthcare von den Analysten, den Anlegern und auch aus charttechnischer Sicht positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Alignment Healthcare LLC-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Alignment Healthcare LLC jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alignment Healthcare LLC-Analyse.

Alignment Healthcare LLC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...