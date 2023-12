Alignment Healthcare LLC Aktie: Das gab es noch nie!

Die Analyse der Anlegerstimmung zu Alignment Healthcare zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gestimmt waren. Insgesamt gab es sechs positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Alignment Healthcare eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Was die Analystenbewertung betrifft, so wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Alignment Healthcare-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12 USD, was einem Aufwärtspotential von 39,37 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 8,61 USD ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Ausprägung sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch von 25 Tagen als "Neutral" zu bewerten, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Alignment Healthcare durchschnittlich und kaum verändert waren. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Insgesamt erhält Alignment Healthcare daher von der Redaktion sowohl für die Anlegerstimmung als auch für die Punkte der Analystenbewertung, des RSI und des Sentiments ein "Gut"-Rating.