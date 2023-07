Align: Was für ein Kursziel - 322,54 EUR

Die Align-Aktie wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 322,54 EUR und somit um +8,55% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 20.07.2023 verzeichnete Align eine negative Entwicklung von -3,38%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel beläuft sich auf 322,54 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 4,00 nach zuvor ebenfalls 4,00

Innerhalb einer vollständigen Handelswoche hat die Aktie in den letzten fünf Tagen einen Verlust in Höhe von -9,78% hinnehmen müssen und am gestrigen Tag weitere -3,38%. Die Marktlage scheint zurzeit pessimistisch zu sein.

Ob diese Entwicklung vorhersehbar war? Die Stimmung jedenfalls ist sehr klar.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Align beträgt laut Bankanalysten 322,54 EUR. Das bedeutet ein Potenzial von +8,55%, sofern sie Recht behalten. Aufgrund des schwachen...