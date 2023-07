Align: Potenzial von +6,50%

Die Aktie von Align hat in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -8,91% verzeichnet. Infolgedessen scheint der Markt negativ gestimmt zu sein. Doch gemäß Bankanalysten liegt das wahre Kursziel bei 322,94 EUR und bietet Investoren ein Kurspotenzial von +6,50%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

• Align legt am 21.07.2023 um +1,93% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 322,94 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei 61,54%

• Das Guru-Rating lautet nun auf 4,00

Am Finanzmarkt konnte die Aktie von Align am Vortag ein Plus von +1,93% verzeichnen. Die Einschätzung der Analysten ist positiv: Sechs Experten empfehlen die Aktie als starken Kauf und zwei weitere bewerten sie als Kaufempfehlung. Vier weitere sehen sie als Halteposition und lediglich einer hält eine Verkaufsempfehlung für...