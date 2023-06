Align: Potenzial für Investoren

Die Aktie von Align wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 335,95 EUR.

• Am 05.06.2023 legte die Align Aktie um +1,04% zu.

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 335,95 EUR.

• Der aktuelle Guru-Rating Wert ist auf 4,00 gestiegen.

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie ein Plus von +7,09% verzeichnen und zeigt somit eine positive Entwicklung am Markt. Die Bankanalysten sehen das Potenzial der Align-Aktie und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 335,95 EUR ein – was einem möglichen Anstieg um +17,75% entsprechen würde.

Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung: Während sechs Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten, setzen zwei weitere ihr Rating auf “Kauf”. Vier Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung “halten” und nur ein einziger rät zum Verkauf der...