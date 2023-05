Align: Mittelfristiges Kursziel bei 333,54 EUR

Die Aktie von Align hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung hingelegt. Gestern gab es ein Minus von -0,47%, was das Gesamtergebnis auf -4,15% bringt. Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +27,76%. Das aktuelle Kursziel beträgt demnach 333,54 EUR.

• Align mit -0,47% am 24.05.2023

• Durchschnittliches Rating der Analysten: “Starker Kauf”

• Optimistische Einschätzung des Guru-Ratings

Sechs Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und zwei weitere als Kauf. Vier Experten bewerten sie als Halten und lediglich einer rät zum Verkauf. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Einschätzung von +61,54%. Das Guru-Rating liegt nun bei 4,00 nach zuvor ebenfalls 4,00 (Guru-Rating ALT).